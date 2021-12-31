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Врачи назвали снижающий сахар в крови овощ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Врачи назвали снижающий сахар в крови овощ
Фото: Pexels

Ученые доказали, что снизить уровень глюкозы в крови поможет один простой овощ. Врач и специалист по диабету второго типа Сара Брюэр рассказала, что брюссельская капуста помогает регулировать содержание глюкозы.

При диабете важно следить за уровнем сахара в крови. Врач отметила, что основную пользу в брюссельской капусте дает клетчатка. Она медленно проходит по организму и замедляет всасывание сахара в кровь. Такой механизм помогает улучшать уровень сахара в крови.

Также в этом овоще содержатся «важнейшие витамины», такие как К, С, Е, фолиевая кислота и минералы, в том числе, калий, кальций и марганец, а также антиоксиданты.

Брюэр сообщила, что научные исследования показывают, что регулярное употребление в пищу крестоцветных овощей, таких как брюссельская капуста, снижает риск заболевания диабетом.

Врач рекомендует питаться сырой капустой или немного обработать ее, предпочтительно на пару. Она напомнила, что идеальное количество овощей и фруктов — это пять порций в день, сообщается на портале Express.

Назван нормализующий кровяное давление сок. Частое употребление клюквенного сока поможет снизить кровяное давление и сократить уровень сахара в крови.

По словам специалистов, у испытуемых, которые принимали участие в исследовании, систолическое давление снизилось в среднем на 1,52 миллиметра ртутного столба после употребления сока из клюквы.

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