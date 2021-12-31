«Что за дедуля в кадре?»: пользователи не узнали Диброва на свежем видео в Сети

Фото: «Вечерняя Москва»

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина поделилась в соцсети видео, которое было снято на дне рождения юмориста Михаила Грушевского. В ролике 62-летний Дибров поет и танцует. 32-летняя супруга телеведущего решила поддержать его и тоже зажгла на танцполе.

В комментариях к видео подписчики признались, что не узнали Диброва. С недавних пор телеведущий перестал закрашивать седину и стал выглядеть на свой возраст. Кроме того, за последнее время телезвезда заметно поправился. Возможно, лишние килограммы Диброву визуально придал не слишком удачный покрой брюк. Подписчики в комментариях отметили, что из-за широких штанов на подтяжках телеведущий напоминает Карлсона.

«Красотка и дедуля»; «Я Диброва не узнала»; «Дибров — дед дедом, штаны на два размера больше, как Карлсон»; «Дибров — совсем дед! Особенно с подтяжками!»; «Что за дедуля в кадре?» — написали под постом пользователи.

С молодой женой Дибров в браке уже 13 лет. Они воспитывают троих сыновей.

Блогер ранее прокомментировал высказывание Диброва о зрителях-идиотах. Телеведущий в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о том, что считает 80 процентов зрителей идиотами, так как они почти все смотрят сериалы. При этом познавательные программы, по его мнению, смотрят только 20 процентов зрителей, но сокращать количество развлекательного контента не стоит.