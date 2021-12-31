Катки на естественных водоемах в столице проверили перед новогодними праздниками

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Россия, Москва, Патриаршие пруды Карта всех событий

Катки на естественных водоемах в Москве дополнительно проверили перед начало новогодних праздников. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В центре Москвы работают два катка на естественных водоемах — на Патриарших и Чистых прудах. Обязательным условием для работы этих катков является толщина льда. Она должна быть не меньше 25 сантиметров.

Толщина льда на Патриарших прудах составляет 35 сантиметров, а на Чистых прудах чуть меньше — 29 сантиметров. Отмечается, что специалисты проверяют толщину льда каждую неделю. Если же температура поднимается до нуля градусов, проверки проходят ежедневно. Если толщина льда не будет соответствовать нормам, то каток закроют, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В парках, подведомственных столичному департаменту культуры, открылись 17 катков с естественным льдом, где москвичи смогут насладиться настоящей зимней сказкой.

Так, например, в парке «Сокольники» заработал каток «Гигант», который является самым крупным в Москве среди катков с натуральным покрытием. Его площадь составляет свыше 16,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, каток с бесплатным прокатом коньков открылся возле «Москвы-Сити». Посетить каток можно с 12:00 до 22:00 в любой день до 10 января. Также желающие могут сфотографироваться на фоне новогодних девятиметровых елок.