Сотрудника миссии ООН из России провозгласили персоной нон грата в Косове

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из России провозгласили персоной нон грата власти самопровозглашенной Республики Косово. Об этом в пятницу, 31 декабря, заявило посольство России в Сербии.

Отмечается, что провозглашение российского представителя персоной нон грата состоялось по требованию Альбина Курти, премьера самопровозглашенной республики. Причиной послужила якобы вредная деятельность представителя, которая угрожает национальной безопасности Косова.

Имя российского представителя не назвали, передает РИА Новости.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что у президента США Джо Байдена хватит политической воли, чтобы не создавать на Балканах еще один фронт противостояния с Москвой.

11 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание албанского премьера Эди Рамы об объединении Албании и Косова неприемлемо, планы о «Великой Албании» подрывают стабильность в регионе. По словам дипломата, «продвижение планов создания «Великой Албании» грубо противоречит положениям Резолюции 1244 Совбеза ООН, подрывает стабильность в регионе».