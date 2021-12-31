Москвичам рассказали о погоде в первые дни 2022 года

Фото: Artem Zhitenev

В первую неделю нового, 2022 года в Москве ожидается облачная погода и небольшой снег.

Днем в субботу, 1 января, температура воздуха составит минус 1–3 градуса, местами ожидается 1 градус тепла.

В воскресенье, 2 января, мороз чуть усилится и температура составит 3–5 градусов мороза. Подует северо-западный ветер, местами его порывы могут достигать 12–15 метров в секунду.

В понедельник, 3 января, ожидается резкое похолодание. Ночью ожидается до минус 13 градусов, днем — минус 7–9 градусов.

4 и 5 января сохранится облачность, местами будет идти снег. Синоптики прогнозируют ночью до 15 градусов мороза, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что «желтый» уровень опасности погоды в Москве продлили до 12:00 2 января из-за гололеда и налипания снега. Предупреждение о гололедице будет действовать до 12:00 2 января, а период предупреждения о гололедно-изморозевых отложениях закончится, как и было заявлено, раньше — в 21:00 первого дня нового года.

Также стало известно, что все московские службы городского хозяйства готовы к работе всю новогоднюю ночь.