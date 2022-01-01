Названы четыре способа сохранить здоровье в праздники

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Чтобы новогодние праздники прошли без последствий для организма, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций. Советами с «Вечерней Москвой» поделился эксперт рабочей группы «Хелснет» Национальной технологической инициативы Андрей Ломоносов.

Умеренность в питании

Празднование Нового года обычно сопровождается потреблением огромного количества еды, алкоголя и сладкого, отметил эксперт.

— Это дает большую нагрузку на пищеварительную систему, которая может спровоцировать обострение «спящих» хронических заболеваний. Поэтому желательно съедать за один прием пищи не больше того, что помещается в среднего размера тарелку, — подчеркнул он.

Отдавать приоритет стоит фруктам и овощам, а не колбасам и десертам, посоветовал Ломоносов. Большое количество алкоголя, сладких напитков, кофе для бодрости провоцирует обезвоживание. В комбинации с излишествами в еде и сухим воздухом из-за отопления это наносит удар по организму, поэтому желательно пить больше воды, рекомендовал эксперт.

Не забывать о своих заболеваниях

Наиболее осторожным в период праздников нужно быть людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, предупредил собеседник «ВМ».

— Есть профилактические препараты, различные ферменты, сорбенты, которые выводят токсины, — эти медикаменты должны быть под рукой. При выборе препаратов ориентироваться нужно на рекомендации врача, — посоветовал специалист.

Хороший сон и прогулки на свежем воздухе

Из-за ночного празднования может сбиться режим сна и бодрствования, отметил эксперт.

— Недостаток сна сказывается на качестве работы иммунной системы. Важно обеспечить себе баланс: желательно гулять на свежем воздухе, делая не меньше 10 тысяч шагов в день, хорошо проветривать помещения и не забывать про сон, — заключил Ломоносов.