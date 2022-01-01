Более 90 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
В московских аэропортах задержано и отменено более 90 рейсов, такие данные предоставлены сервисом «Яндекс.Расписания».
Так, во Внукове задержано три рейса и три отменено, в Домодедове также задержали три рейса.
В свою очередь в Шереметьевое задержано два рейса и отменено 83 отменено.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
29 декабря пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что с четверга, 30 декабря, терминал F международного аэропорта Шереметьево будет закрыт на неопределенный срок. Уточняется, что с даты закрытия в терминале будут проходить технологические работы.
Ранее эксперт Роман Гусаров объяснил «Вечерней Москве», кто будет платить за задержку авиарейса. По его словам, санкции для авиакомпаний из-за задержек рейса могут ужесточить. Также предлагается установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов.