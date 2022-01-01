Более 90 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В московских аэропортах задержано и отменено более 90 рейсов, такие данные предоставлены сервисом «Яндекс.Расписания».

Так, во Внукове задержано три рейса и три отменено, в Домодедове также задержали три рейса.

В свою очередь в Шереметьевое задержано два рейса и отменено 83 отменено.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

29 декабря пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что с четверга, 30 декабря, терминал F международного аэропорта Шереметьево будет закрыт на неопределенный срок. Уточняется, что с даты закрытия в терминале будут проходить технологические работы.

Ранее эксперт Роман Гусаров объяснил «Вечерней Москве», кто будет платить за задержку авиарейса. По его словам, санкции для авиакомпаний из-за задержек рейса могут ужесточить. Также предлагается установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов.