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«Сталкиваемся с новыми вызовами»: Шольц упомянул Украину в новогоднем обращении

Евгений Белоусов

В мире
«Сталкиваемся с новыми вызовами»: Шольц упомянул Украину в новогоднем обращении
Фото: bundeskanzler.de

Германия сталкивается с новыми вызовами в связи с Украиной. Об этом заявил новый канцлер Германии Олаф Шольц в своем первом новогоднем обращении к стране. Текст обращения в пятницу, 31 декабря, распространила пресс-служба кабмина ФРГ.

Шольц особо подчеркнул, что нерушимость границ не может быть предметом переговоров. Он также напомнил, что с наступлением нового года Германия начинает председательствовать в Группе семи. Это, утверждает канцлер, нужно использовать для превращения Группы во «флагмана климатически нейтрального хозяйствования и справедливого мира».

Большую часть речи канцлер уделил освещению темы пандемии, рассказав, что число привитых немцев достигло 60 миллионов, и это число растет с каждым днем. В этом канцлер видит сплоченность страны. Он также подчеркнул, что впереди новые испытания, которые принес новый штамм коронавируса «омикрон».

— В этой связи я еще раз призываю вас — вакцинируйтесь! Это путь выхода из этой пандемии, — подчеркнул Шольц.

По его словам, с середины ноября в Германии было сделано более 30 миллионов прививок от COVID-19, столько же власти Германии планируют сделать до конца января.

— Мое большое пожелание на 2022 год: давайте оставаться вместе, — заключил канцлер.

К теме пандемии и испытаний, которые она преподнесла миру, обратился и президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении. Президент подчеркнул, что в прошедшем году россияне столкнулись с колоссальными вызовами, но они помогли сплотиться.

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