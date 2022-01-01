Москвичей предупредили о мокром снеге и нулевой температуре 1 января

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

В первый день нового года в Москве пройдет мокрый снег, а температура повысится до нуля градусов. Об этом в субботу, 1 января, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, московскую погоду в этот день будет определять теплый сектор циклона. А во второй половине дня скажется прохождение холодного атмосферного фронта. Поэтому столицу местами ожидает мокрый снег и облачная погода. Также синоптик не исключил возможность гололедицы.

Кроме того, в первый день года ожидается рост атмосферного давления, оно поднимется до 737 миллиметров ртутного столба. Однако, отметил Леус, этот показатель все еще ниже нормы. Также в Москве ожидается северо-западный ветер от трех до восьми метров в секунду.

— Около нуля градусов в Москве, от минус двух до плюс двух градусов по области — такова максимальная температура сегодняшнего дня, — цитирует синоптика РИА Новости.

До этого сообщалось, что «желтый» уровень опасности погоды в Москве продлили до 12:00 2 января из-за гололеда и налипания снега. Предупреждение о гололедице будет действовать до 12:00 2 января, а период предупреждения о гололедно-изморозевых отложениях закончится, как и было заявлено, раньше — в 21:00 первого дня нового года.