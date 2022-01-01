«Выпить кефир и ничего не делать»: Брюн рассказал, как прийти в себя после Нового года

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После новогоднего застолья прийти в себя поможет кефир и несладкий чай. Об этом в субботу, 1 января, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Он дал совет тем, у кого новогодняя ночь прошла слишком «активно».

— Лучше ничего не делать до середины следующего дня. <...> Можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, капустный рассол, — рассказал нарколог.

Кроме того, Брюн порекомендовал принять препараты янтарной кислоты. По его словам, 1 января также стоит воздержаться от занятий спортом и похода в баню. Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае нельзя «восстанавливаться» новой порцией алкоголя, передает ТАСС.

До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что съеденная бумажка с новогодним желанием не навредит здоровью, но лучше, чтобы она была небольшой и неокрашенной. А желание на ней лучше написать карандашом.