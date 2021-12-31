Врач оценил новогоднюю традицию съедать бумажку с желанием под бой курантов

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Съеденная бумажка с новогодним желанием не навредит здоровью, но лучше, чтобы она была небольшой и неокрашенной, а желание на ней лучше написать карандашом. Такое мнение выразил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Хотя бумага не является съедобным продуктом, все же в том количестве, о котором идет речь, и раз в год эта традиция урона здоровью не нанесет. Главное, чтобы загаданное желание было исполнимым, чтобы не получить психологическую травму, — заявил он.

Но, предупреждает врач, стоит использовать совсем маленький кусочек, и писать на нем нужно карандашом, а не ручкой. Так как в чернилах могут содержаться красители, которые вредны для здоровья.

А вот новогоднее застолье перед телевизором врач осудил. По его словам, так человек не только отвлекается от вкусной еды, но и перестает замечать сигналов своего тела о том, что он уже насытился. Таким образом, проведя новогоднюю ночь за столом и перед телевизором, велик шанс сильно переесть, что негативно скажется на здоровье.

Кроме того, Тяжельников советует не растягивать застолье на всю ночь. Лучше поужинать в обычное время, не дожидаясь боя курантов, а сам Новый год встретить легкими закусками.

— Это плохо и тем, что после ночи без сна человек будет чувствовать себя разбитым, может болеть голова. У людей с хроническими заболеваниями могут возникнуть обострения из-за стресса, который окажет бессонная ночь на организм, — уверил врач.

Ко всему прочему, врач не порекомендовал праздновать всю ночь, так как это легко собьет режим. А желание выйти на улицу и посмотреть на фейрверки может привести к переохлаждению, передает РИА Новости.

До этого эксперты назвали три необходимые покупки, которые стоит совершить перед Новым годом, чтобы не выходить из дома 1 января. Так, например, они рекомендуют прийти в магазин утром или днем 31 декабря и купить несколько буханок хлеба, особенно если в Новый год к вам придут гости.