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Несмотря на заявления украинских политиков, украинцы и русские все-таки не стали разными народами. Об этом в субботу, 1 января, заявил журналист Виталий Портников в эфире телеканала NTA.

Портников видит причину этого в неспособности украинцев, в отличие от россиян, ставить интересы государства превыше своих. Из-за этого, по мнению журналиста, Украина может вскоре лишиться части своих территорий, например, Харьковской или Сумской областей. Важным показателем единства украинцев и русских публицист назвал сериал «Сваты». По его словам, в обеих странах этот сериал смотрят «в единой гармонии».

— Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев, — заключил Портников в эфире.

До этого поклонники раскритиковали сюжет финального сезона сериала «Сваты». В заключительных сериях уже взрослая Женя Ковалева планирует выйти замуж, другие члены семьи решают свои личные проблемы. В рамках сериала полюбившиеся зрителям герои даже смогут вернуться в прошлое.

Фанаты ждали выхода финального сезона «Сватов» около семи лет и, как считают многие из них, потратили время зря. Большинству поклонников не понравился его сюжет.

Исполнительница одной из главных ролей Татьяна Кравченко призналась, что очень любит свою героиню, Валю Будько, и она похожа на нее многими чертами характера.