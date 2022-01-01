Драка между четырьмя мужчинами произошла в Новой Москве

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Два человека пострадали в драке между четырьмя мужчинами в Новой Москве. Об этом в субботу, 1 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

— Конфликт в Новой Москве произошел между четырьмя мужчинами. Два человека получили повреждения, одному помощь оказана на месте, другой госпитализирован, — сообщили в ведомстве.

Все участники драки на данный момент задержаны, передает ТАСС.

29 декабря на территории школы в Подмосковье подростки устроили драку. Источник в правоохранительных органах уточнил, что причиной конфликта стала девушка. Участники драки получили незначительные повреждения. Правоохранители также устанавливают личности еще троих участников потасовки. Таким образом, в драке принимали участие по меньшей мере семь человек.

28 декабря, недалеко от реки Южная Канава в подмосковной Дубне нашли тело 11-летнего мальчика, о пропаже которого стало известно днем ранее. Медэксперты установили, что ребенок умер в результате обморожения. Всю основную информацию об этой трагической истории читайте в специальном материале «ВМ».