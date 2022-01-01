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Обзорные экскурсии на коньках стартуют 2 января на ВДНХ

Евгений Белоусов

Город
Обзорные экскурсии на коньках стартуют 2 января на ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ

Обзорные экскурсии на коньках появятся с 2 января на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ). Об этом в пресс-службе выставки рассказали 30 декабря.

До конца зимнего сезона все желающие могут познакомиться с историей ВДНХ «в праздничной атмосфере самого большого катка столицы».

Обзорные экскурсии на катке ВДНХ будут проходить по субботам и воскресеньям, начинаться они будут в 11:00.

— Маршрут охватывает основную часть Главной аллеи, где сосредоточено наибольшее количество архитектурных достопримечательностей выставки. Во время познавательной прогулки на коньках гостям расскажут об истории создания и реставрации ВДНХ, архитектурных особенностях исторических павильонов. Участники смогут вблизи рассмотреть «Дружбу народов» и «Каменный цветок» — ледовые дорожки огибают знаменитые фонтаны ВДНХ, — говорится в сообщении.

До этого исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что в День всех влюбленных в 2022 году пройдут торжественные церемонии бракосочетания на катках ВДНХ и музея-заповедника «Коломенское». По ее словам, подобный опыт уже был в 2021 году, теперь возможность заключить брак на коньках москвичам хотят дать и в наступающем 2022 году.

Кроме того, тем парам, которые решат зарегистрировать брак на катке в «Коломенском», музей-заповедник подарит номер на сутки в гостинице «Коломенское», расположенной на его территории.

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