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Более 70 пьяных или отказавшихся от медосвидетельствования водителей выявила ГИБДД Москвы за сутки

Евгений Белоусов

Город
Более 70 пьяных или отказавшихся от медосвидетельствования водителей выявила ГИБДД Москвы за сутки
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей Москва

За прошедшие сутки в Москве ГИБДД выявила более 70 нетрезвых или отказавшихся от медосвидетельствования водителей. Об этом сообщили в субботу, 1 января, в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

— За прошедшие сутки наши сотрудники остановили более 70 водителей с признаками опьянения: 37 — в состоянии опьянения, 33 — отказались пройти освидетельствование, один — уже лишенный права управления за нетрезвое вождение, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что, несмотря на присутствие на дорогах города нетрезвых водителей, ДТП с их участием за первый день 2021 года выявлено не было. В пресс-службе посоветовали провести новогодние праздники в семейном уюте и не садиться пьяными за руль, передает агентство городских новостей «Москва».

Днем ранее, 31 декабря, ДТП с участием трех автомобилей произошло на Севастопольском проспекте в Северо-западном административно округе (СЗАО) Москвы.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.

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