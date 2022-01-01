«Как же похожи»: дочь Сергея Шойгу показала отца с внучкой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу опубликовала трогательное семейное фото. На своей странице в Instagram Ксения разместила снимок своего отца с малышкой.

Возле празднично украшенной елочки молодая мама запечатлелась вместе с супругом Алексеем Столяровым и отцом, который держит внучку на руках.

— Пусть мечты сбываются! С Новым годом! — написала дочь Шойгу.

Фолловеры умилились фото и написали много теплых слов.

«Да, вот это дедушка»; «Самое эстетичное зрелище — мужчина с ребенком на руках! Счастья вам всем и малышу!»; «Как же похожи», — заметили пользователи в комментариях.

Ксения Шойгу и Алексей Столяров стали родителями 17 сентября 2021 года. Молодая мама решила долго не засиживаться в декрете и уже через неделю после появления на свет дочери вышла на работу.

Пригожин ранее поделился трогательным видео с внучкой. Продюсер, хоть и не имеет с певицей Валерией общих детей, но воспринимает ее наследников, как родных. В своем Instagram он опубликовал видеоролик, где Селин, внучка Валерии и дочь ее старшего сына Арсения Шульгина, вместе с Пригожиным учится ходить.