Миро жестко высказалась о фото Собчак без фильтров утром 1 января

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Блогер Лена Миро сравнила свой внешний вид с внешностью телеведущей Ксении Собчак, которая разместила фото утром 1 января без фильтров.

Миро отметила, что звезде, как и ей, 40 лет, но внешний вид стал отражением ее образа жизни. Блогер раскритиковала внешность журналистки и отношение к ней.

— Плохой тургор кожи, неровный цвет лица, птоз, жалкие волосенки — все это и не только это является результатом того, как Ксюшадь проводит свои дни и вечера. Что ест, что пьет, как относится к себе и, как следствие, к людям, — написала она в своем блоге в «Живом Журнале».

По словам Миро, для нее недопустимо заснуть с косметикой на лице, как это сделала телеведущая. Она заявила, что не представляет, в каком нужно быть состоянии, чтобы проснуться с таким лицом как у Собчак.

Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Собчак ранее напугала поклонников фото без макияжа. Телеведущая отдыхала с сыном Платоном в Арабских Эмиратах. Она поделилась с подписчиками в Instagram своими впечатлениями от отдыха и показала фото и видео. Многие фолловеры заметили проблемы с кожей на лице звезды — в ролике, который опубликовала Собчак, хорошо видны прыщи на щеках, лбу и подбородке. Подписчики удивились, почему телеведущая не может избавиться от недостатков, ведь она хорошо зарабатывает.