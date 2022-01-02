Израиль осудил марш националистов в честь Бандеры в Киеве

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Израильский МИД осудил факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Посольства Израиля на Украине опубликовало соответствующее заявление в соцсети Facebook.

— Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине, — сказано в сообщении.

Посольство потребовало от украинских властей провести тщательное расследование антисемитских проявлений, которые имели место во время мероприятия.

Акции в честь дня рождения Степана Бандеры проходят в Киеве каждый год. В апреле 2021-го официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что масштабы и частота неонацистских акций на Украине растут и приобретают все более агрессивный характер. По ее словам, последователи нацистско-фашистской идеологии остаются безнаказанными и получают поддержку властей.

В ноябре Зеленский раскритиковал СССР за неправильное освобождение Киева от нацистов в 1943 году. Президент Украины заявил, что из-за действий советской власти при освобождении территории Днепра от нацистов пострадали многие люди. По его словам, официальные потери в битве за Днепр составляют около 417 тысяч человек.