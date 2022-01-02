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«Очередная брехня»: новогоднее обращение Зеленского разозлило украинцев

Юлия Курганова

В мире
«Очередная брехня»: новогоднее обращение Зеленского разозлило украинцев
Фото: president.gov.ua

Рекордное по длительности новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского разозлило жителей страны. Свое мнение о 21-минутной речи украинского лидера они выразили в соцсети Facebook.

Так, журналистка Ольга Палий написала, что обращение Зеленского ее «выбесило», так как она считает, что «ему лично нечем похвалиться и у него нет планов, которыми он может поделиться».

«Поэтому спрятался за спины простых людей и попытался скрыть пустоту болтовней», — написала журналистка.

По ее мнению, обращение президента выглядело как «мошенническая уловка отвлечения внимания».

Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что Зеленскому «нечего сказать людям».

«Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза», — написал он.

Также негативные комментарии граждане Украины оставили под постом с новогодним обращением на странице Зеленского.

Так, пользователь Евгений Викторович назвал президента лжецом и отметил, что его «почти тошнит от лицемерия». Анатолий Киданов назвал речь Зеленского «самой мерзкой и циничной».

«Послушали очередной квартал, очередную брехню», — написала Sheina Rami.

«Это не речь президента. Это театрализованная постанова с одним актером. Такое впечатление, что это школьное сочинения», — выразила мнение Лариса Ларус.

В новогоднем обращении Зеленский назвал главной целью своего президентства окончание войны в Донбассе и выразил надежду «вернуть» Крым в состав страны.

В Киеве назвали Путина истинным президентом Украины. Несмотря на заявления украинских политиков, украинцы и русские все-таки не стали разными народами. Об этом заявил журналист Виталий Портников. Он видит причину этого в неспособности украинцев, в отличие от россиян, ставить интересы государства превыше своих.

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