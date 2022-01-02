«Легкий морозец»: синоптики рассказали москвичам о погоде 2 января

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В воскресенье, 2 января, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде местами пройдет слабый снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус семь–пять градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне десяти–пяти градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что легкий морозец, слабый снег ожидает жителей Москвы на второй новогодний день. Атмосферное давление подрастет и будет в пределах нормальных значений, кислородный режим благоприятный.

Для большинства метеозависимых людей такие внешние условия не являются дополнительной нагрузкой на организм. Комфортный зимний характер погоды позволяет больше бывать на свежем воздухе, прогулки, занятия зимними видами спорта благоприятно скажутся на общем состоянии, они снижают проявления гиподинамии, восполняют потребность организма в кислороде и улучшают психоэмоциональный статус.

Москвичам рассказали о погоде в первые дни 2022 года. В первую неделю нового, 2022 года в Москве ожидается облачная погода и небольшой снег.