«Какие красивые»: Навка запечатлелась с мужем и дочкой возле елки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Первого января микроблоги многих звезд наполняются милыми фотографиями, на которых они предстают в окружении своих самых близких людей. Таким же атмосферным снимком поделилась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

Она разместила на своей странице в соцсети Instagram кадр, на котором предстала с супругом Дмитрием Песковым и младшей дочкой Надей. Навка и наследница были облачены в шикарные платья цвета расплавленного золота. А отец семейства предстал в джемпере цвета марсала и серых брюках.

— В начале года принято подводить итоги предыдущего, подсчитывать взлеты и падения, делать выводы и гордо идти в год, оставляя все старое, ненужное и негативное в старом. А мне ближе немного другой подход — делая выводы, с благодарностью принимать и отпускать все плохое, что было, и в новый год идти уже с надеждой и верой в следующий, еще более прекрасный год! Мои дорогие, с Новым 2022 годом! — написала под снимком спортсменка.

Поклонники в ответ поздравили звездную семью с праздником и отметили, что Навка с мужем и дочкой прекрасно выглядят.

«Вы обворожительная! Умница, красавица, хрупкая, но с невероятной энергетикой и трудолюбием!»; «Ваш муж в вашем присутствии оживает. Счастья вашей семье!»; «С новым годом! Надюша — такая милота. Очень добрые и красивые глазки»; «Какие красивые», — написали фолловеры.

Недавно Навка в халате и с полотенцем на голове показалась без макияжа. Один из уикендов фигуристка провела с семьей. С дочкой Надей и мужем Дмитрием Песковым она много гуляла, они успели покататься на горках, а также устроили уютные посиделки. В Instagram фигуристка показала отрывки своего выходного.