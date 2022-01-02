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«Очаровательные»: супруга экс-мужа Волочковой поделилась нежными семейными фото

Юлия Курганова

Общество
«Очаровательные»: супруга экс-мужа Волочковой поделилась нежными семейными фото
Фото: youtube.com

Телеведущая Елена Николаева в конце 2021 года впервые стала мамой. 21 декабря она подарила своему супругу, бизнесмену Игорю Вдовину сына Александера. Родители не скрывают малыша от поклонников. Николаева почти каждый день публикует в Сети фото новорожденного.

Первого января молодая мама поделилась снимком, демонстрирующим, что в их семье царит идиллия. В кадре телеведущая предстала в компании мужа, который держит на руках малыша и при этом тянется к супруге, чтобы поцеловать ее. Все трое на фото облачены в белые одежды.

— С Новым годом! — подписала семейные кадры Николаева в Instagram.

Подписчиков умилили снимки звездной семьи — они оставили много теплых пожеланий паре.

«С какой любовью на вас смотрит муж»; «С Новым годом! Огромного счастья»; «Как расцветают мужчины при умненьких женах»; «Очаровательные», — написали фолловеры под постом.

Отметим, что Игорь Вдовин стал известен, благодаря браку с балериной Анастасией Волочковой. В союзе со звездой у бизнесмена родилась дочь Арина.

Телеведущая Елена Николаева вернулась на ТВ через шесть дней после родов. Ведущая программы «Утро России» вернулась на работу менее чем через неделю после родов. Она активно делится впечатлениями от пополнения в семье.

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