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Бумажный паспорт будут аннулировать при получении электронного

Евгений Белоусов

Общество
Бумажный паспорт будут аннулировать при получении электронного
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

При получении электронного паспорта МВД будет аннулировать бумажный. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщили в пресс-центре ведомства.

— Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорт. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться, — сообщили в пресс-центре.

Тем не менее, выдача электронного паспорта не взаимосвязана с выдачей заграничного. Эти два документа все еще будут иметь разную юридическую силу. Отмечается, что электронные паспорта планируется выдавать на добровольной основе гражданам России, начиная с 14-летнего возраста, передает ТАСС.

Цифровые паспорта планируют начать выдавать гражданам России с января 2023 года.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев ранее рассказал «Вечерней Москве», что внешне электронный паспорт будет похож на обычную банковскую карту. На ней будет небольшая фотография владельца, его данные, QR-код а внутри будет встроен чип с зашифрованной информацией о владельце, которая обычно содержится в бумажном паспорте. Туда же занесут биометрические данные владельца. Также можно будет показать QR-код в специальном мобильном приложении. По нему можно считать паспортные данные.

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