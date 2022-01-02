Облачно и без осадков: москвичам рассказали о погоде 2 января

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В воскресенье, 2 января, в столице ожидается облачность с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В этот день в Москве также не прогнозируется осадков, а морозы чуть усилятся. Днем температура упадет и будет держаться на уровне от минус семи до минус девяти градусов. В ночь на 3 января она может опуститься до минус 14 градусов.

В городе ожидается северо-западный ветер, от пяти до 10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

Также в столице был снова продлен «желтый» уровень погодной опасности, теперь уже из-за сильного ветра. «Желтый» уровень будет действовать до 21:00 3 января, говорится на сайте.

До этого сообщалось, что «желтый» уровень опасности погоды в Москве продлили до 12:00 2 января из-за гололеда и налипания снега. Предупреждение о гололедице будет действовать до 12:00 2 января, а период предупреждения о гололедно-изморозевых отложениях закончится, как и было заявлено, раньше — в 21:00 первого дня нового года.