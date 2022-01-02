Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Юрия Григоровича.

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР хореографа и балетмейстера Большого театра Юрия Григоровича, которому исполнилось 95 лет. Текст телеграммы в адрес артиста размещен на официальном сайте мэра Москвы.

— Легендарный балетмейстер, хореограф и педагог, Вы являетесь гордостью отечественного и мирового балетного искусства, — написал в телеграмме Собянин.

Мэр отметил, что за всю свою карьеру Григорович сумел создать уникальное театральное пространство, воплотить на сцене множество впечатляющих проектов, а также вывести классический балет на новый уровень.

— Ваши знаменитые на весь мир постановки, приумножившие славу Большого театра, и сегодня дарят зрителям радость, красоту и любовь, — заключил Собянин.

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. В 1946 году он окончил Ленинградское хореографическое училище и был принят в балетную труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова (нынешний Мариинский театр).

В 1961 году Григорович стал балетмейстером Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, в 1964 году — главным балетмейстером Большого театра, в этой должности он проработал в Большой театре до 1995 года. В 2008 году он занял должность штатного хореографа Большого театра.

Григорович — один из самых выдающихся хореографов XX века. Автор восьми оригинальных балетов, которые он создал в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра.

До этого президент России Владимир путин поздравил российского актера, народного артиста РСФСР Сергея Шакурова с 80-летием. Президент пожелал актеру доброго здоровья, благополучия и творческого долголетия, а также поздравил его с новогодними праздниками.