Путин поздравил актера Сергея Шакурова с юбилеем

Сергей Шакуров

Президент России Владимир Путин поздравил российского актера, народного артиста РСФСР Сергея Шакурова с 80-летием. Текст было опубликовано в субботу, 1 января, на официальном сайте Кремля.

— Вас отличает яркий драматический талант, верность лучшим традициям отечественной актерской школы. Искренне, убедительно исполненные роли принесли вам популярность и любовь зрителей разных поколений, — отметил глава государства.

Президент пожелал актеру доброго здоровья, благополучия и творческого долголетия, а также поздравил его с новогодними праздниками.

Сергей Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. В 1966 году он дебютировал в роли новобранца Пегакова в фильме Маноса Захариаса «Я солдат, мама». После дебютной роли его стали приглашать в свои картины многие известные режиссеры.

Сейчас Шакуров играет в спектакле «Маленькие комедии» Современного театра антрепризы, а также в антрепризном спектакле «Вредные привычки».

До этого Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом и заявил, что прошедший 2021 год объединил граждан страны и научил их бороться с трудностями. Он также выразил поддержку всем тем, у кого пандемия забрала близких. Россияне столкнулись с колоссальными вызовами, отметил президент, но они помогли сплотиться.