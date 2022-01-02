Более 15 пунктов обогрева для бездомных людей работают в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ижорская улица, дом 21, строение 3 Карта всех событий

Еще четыре пункта обогрева для бездомных открыли в Москве. Таким образом, на сегодняшний день в столице действует 16 таких пунктов. Об этом в воскресенье, 2 января, рассказал руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

По его словам, сейчас работает почти в три раза больше пунктов, чем прошлой зимой.

— Здесь люди могут получить необходимую помощь в сильные морозы. По теме поддержки бездомных мы также находимся в постоянном контакте с общественными организациями, — рассказал он.

Часть пунктов обогрева — это автобусы мобильной службы «Социальный патруль». Остальные пункты представляют собой палатки, которые гораздо более вместительны, чем автобусы.

Пункты обогрева расположены рядом с отделениями центров социальной адаптации «Дмитровское» (Ижорская улица, дом 21, строение 3), «Востряково» (улица Матросова, дом 4), «Косино-Ухтомское» (улица Михельсона, дом 6), а также на территории Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки (Иловайская улица, дом 2).

Кроме того, на привокзальных территориях Ярославского, Киевского, Курского, Павелецкого, Белорусского, Савеловского и Казанского вокзалов бездомные могут получить помощь круглосуточно, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что победителями конкурса грантов «Москва — добрый город» определили 102 столичные некоммерческие организации (НКО). Между ними разделили 400 миллионов рублей. Денежные средства направлены на развитие и поддержку благотворительных проектов.