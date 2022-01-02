Один человек погиб при аварии с грузовиком на 47-м километре МКАД

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 47-й километр Карта всех событий

Автомобиль марки «Мерседес» столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ на 47-м километре внутренней стороны МКАД. В результате аварии водитель «Мерседеса» погиб на месте. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Москве.

Авария произошла в 04:45, водитель иномарки не справился с управлением и врезался в грузовик. Сам водитель погиб на месте от полученных травм, а его пассажирка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, в «Мерседесе» находились пустые бутылки из-под алкоголя.

— По данному факту будут проведены необходимые процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия, — говорится в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Пять человек погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом на трассе Москва — Астрахань в Рязанской области. Авария произошла в 05:45 возле села Вослебова Скопинского района. Всего в автобусе находились 49 пассажиров.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых 8 человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.