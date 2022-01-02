Эксперты узнали, сколько россияне готовы потратить на подарки в новогодние праздники

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Эксперты сервиса «Яндекс.Маркет» провели опрос своих пользователей и выяснили, сколько денег они готовы потратить на новогодние праздники.

Как оказалось, большая часть респондентов, 42,2 процента, готовы потратить на новогодние подарки от двух до пяти тысяч рублей. А каждый четвертый, 26,2 процента, не поскупится и на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Еще 12,2 процента пользователей сказали, что готовы потратить на подарки больше 10 тысяч рублей. Каждый пятый решил ограничиться суммой меньше тысячи рублей.

Также эксперты сервиса узнали, что 49,6 процента пользователей предпочитают покупать подарки заранее, но 19 процентов допускают возможность купить их в праздничный день.

Больше трети пользователей, 38,4 процента, собирались активно заниматься шопингом перед Новым годом. Чуть меньшее количество респондентов, 36,4 процента, закупаются перед праздником только самым необходимым — продуктами.

Те, кому на Новый год дарят деньги, тратят их с пользой. Каждый второй опрошенный, 50,4 процента, купит товары для дома, 28,2 процента, — одежду и обувь.

До этого россияне назвали самые бесполезные новогодние подарки. Среди них оказались статуэтки и сувениры, кухонная утварь, а также носки и сладости.