Россияне назвали самые бесполезные новогодние подарки

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Статуэтки и сувениры, кухонная утварь, а также носки и сладости россияне считают самыми бесполезными подарками на Новый год.

Согласно проведенному опросу, около 7 процентов россиян назвали нужными все подарки, полученные на Новый год. Большинству респондентов не приходилось получать бесполезные и ненужные новогодние подарки (71 процент), а 27 процентов такие подарки получали.

Большинство респондентов отметили, что не любят получать в качестве подарка на Новый год сувенирную продукцию.

При этом 88 процентов жителей России отметили, что никогда не передаривали новогодние подарки. Каждый десятый опрошенный иногда передаривал полученные на Новый год вещи. Женщины это делают чаще, чем мужчины.

Опрос был проведен 25 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, передает Взгляд.ру.

До этого исследователи выяснили, сколько россияне тратят на новогодний стол. Отмечается, что среди любителей застолья 84 процента предпочитают традиционный богатый праздничный стол. Но 16 процентов пользователей планируют обойтись легким фуршетом.