Исследователи выяснили, сколько россияне тратят на новогодний стол

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Социальная сеть «Одноклассники» представила на своем сайте раздел «Подготовка к празднику», в котором совместно с исследовательским центром Research выяснила, сколько денег пользователи готовы потратить на новогоднее застолье.

Подавляющее большинство пользователей — 95 процентов — подтвердили, что собираются отмечать праздник за столом, но пять процентов заявили, что стол на Новый год они не накрывают.

Отмечается, что среди любителей застолья 84 процента предпочитают традиционный богатый праздничный стол. Но 16 процентов пользователей планируют обойтись легким фуршетом, такой вариант наиболее часто предпочитают люди от 25 до 34 лет. Почти четверть этих людей, 24 процента, называют причиной любви к фуршетам нежелание тратить время на готовку. А вот респонденты старше 35 лет в абсолютном большинстве (84–90 процентов) выбирают традиционные застолья.

Также исследователи выяснили, что 68 процентов опрошенных готовы потратить на праздничный ужин более трех тысяч рублей. Уже выделили бюджет в три–пять тысяч рублей треть пользователей Рунета, 33 процента. Кроме того, почти половина опрошенных, 46 процентов, готовы потратить более трех тысяч рублей на подарки.

Отмечается, что не все собираются отмечать Новый год с алкоголем — 16 процентов респондентов предпочитают провести праздник трезвыми.

Также стали известны самые популярные в Рунете новогодние блюда. В классический топ-3 вошли салат оливье, мандарины и сельдь под шубой.

До этого стало известно, что «Одноклассники» разработали сервис с новогодними активностями «Моменты» в преддверии праздников. Так, например, с 30 декабря пользователи смогут отправить поздравление семье и друзьям с помощью «телесуфлера» и принять участие в конкурсе «Новогоднее волшебство», призовой фонд которого составляет один миллион рублей.