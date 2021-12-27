«Одноклассники» запустили несколько необычных сервисов к новогодним праздникам

Фото: Пресс-служба

Социальная сеть «Одноклассники» разработала сервис с новогодними активностями «Моменты» в преддверии праздников. Так, например, с 30 декабря пользователи смогут отправить поздравление семье и друзьям с помощью «телесуфлера» и принять участие в конкурсе «Новогоднее волшебство», призовой фонд которого составляет один миллион рублей.

27 декабря в сервисе от соцсети можно загадать желание. Его можно выбрать из предложенных в интерфейсе или ввести свое.

— Через год момент с пожеланием можно будет посмотреть в архиве и узнать, исполнилось ли желание. Подписчики и друзья могут реагировать на желания заданными текстами: например, «Пусть сбудется», «С Новым годом!», «Ух ты! Класс» или своим комментарием в личные сообщения, — отметили в пресс-службе «Одноклассников».

Помимо этого, до 29 декабря пройдет конкурс «Новогоднее волшебство». Пять победителей получат сертификаты по 100 тысяч рублей на покупки в преддверии праздников. Также организаторы разыграют 25 сертификатов по 20 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что портал «Активный гражданин» запустит среди столичных бизнесменов конкурс на лучшее новогоднее оформление магазинов и заведений общественного питания. Горожане смогут проголосовать за понравившийся объект торговли и услуг.