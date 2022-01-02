Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«НАТО щекочет русского медведя»: французы оценили новогоднюю речь Путина

Иван Юминов

В мире
«НАТО щекочет русского медведя»: французы оценили новогоднюю речь Путина
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин последовательно отстоял интересы страны в новогодней речи. Об этом заявил ряд читателей французской газеты Le Figaro в воскресенье, 2 января.

— Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны. Во Франции об этом можно только мечтать, — написал Dany vda.

Глава государства, по мнению Omar Trecoul, восстановил разрушенную Россию. Он сдержанно ведет себя с другими странами, непоколебимо защищая интересы страны, уточнил пользователь.

Несколько комментаторов выразили надежду на то, что президент США Джо Байден воспримет всерьез предупреждения Москвы об адекватных мерах в ответ на действия Вашингтона и НАТО. Последствия того, что НАТО хочет повеселиться, «щекоча» русского медведя, будут ужасающими, приводит слова читателя Yolanta РИА Новости.

31 декабря Путин в новогоднем обращении отметил, что в прошедшем году Россия отстаивала свои национальные интересы и быстро восстановила экономику. Лидер также высказался в поддержку всех тех, у кого пандемия забрала близких.

Россияне столкнулись с колоссальными вызовами, отметил президент, но они помогли сплотиться. Они учились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи «и смогли это сделать благодаря нашей солидарности».

Читайте также:
Франция Владимир Путин Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте