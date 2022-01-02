«НАТО щекочет русского медведя»: французы оценили новогоднюю речь Путина

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин последовательно отстоял интересы страны в новогодней речи. Об этом заявил ряд читателей французской газеты Le Figaro в воскресенье, 2 января.

— Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны. Во Франции об этом можно только мечтать, — написал Dany vda.

Глава государства, по мнению Omar Trecoul, восстановил разрушенную Россию. Он сдержанно ведет себя с другими странами, непоколебимо защищая интересы страны, уточнил пользователь.

Несколько комментаторов выразили надежду на то, что президент США Джо Байден воспримет всерьез предупреждения Москвы об адекватных мерах в ответ на действия Вашингтона и НАТО. Последствия того, что НАТО хочет повеселиться, «щекоча» русского медведя, будут ужасающими, приводит слова читателя Yolanta РИА Новости.

31 декабря Путин в новогоднем обращении отметил, что в прошедшем году Россия отстаивала свои национальные интересы и быстро восстановила экономику. Лидер также высказался в поддержку всех тех, у кого пандемия забрала близких.

Россияне столкнулись с колоссальными вызовами, отметил президент, но они помогли сплотиться. Они учились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи «и смогли это сделать благодаря нашей солидарности».