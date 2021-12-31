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Опубликовано видео новогоднего обращения Путина к россиянам

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Опубликовано видео новогоднего обращения Путина к россиянам
Фото: Администрация президента РФ

В сети появилось видео с новогодним обращением президента России Владимира Путина к россиянам. Видеообращение президента показали на Дальнем Востоке, где Новый год уже наступил.

— Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. Мы смогли это сделать благодаря нашей солидарности, — заявил президент.

В прошедшем году, отметил Путин, Россия отстаивала свои национальные интересы и быстро восстановила экономику.

Путин также выразил поддержку всем тем, у кого пандемия забрала близких. Россияне столкнулись с колоссальными вызовами, отметил президент, но они помогли сплотиться. Они учились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи «и смогли это сделать благодаря нашей солидарности».

— Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей, — выразил соболезнования российский лидер.

Также российский лидер призвал в новогоднем обращении россиян бороться с трудностями.

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