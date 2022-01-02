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Газпром поставил в Россию рекордный объем топлива по итогам 2021 года

Иван Юминов

Экономика
Газпром поставил в Россию рекордный объем топлива по итогам 2021 года
Фото: Pixabay

Газпром в 2021 году поставил 257,8 миллиарда кубометров газа, что является максимумом с 2013-го. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер в воскресенье, 2 января.

— По предварительной информации, на российский рынок из газотранспортной системы Газпром поставил 257,8 миллиарда кубических метров газа. Это максимальный уровень с 2013 года, — рассказал руководитель предприятия.

Рост по сравнению с 2020 годом составил 31,9 миллиарда кубометров, уточнил он. Организация построила по итогам года примерно 2,7 тысячи километров газопроводов, а возможность подключения к газу получили 342 населенных пункта, приводит слова Миллера Telegram-канал Газпрома.

29 декабря Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитка газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.

В тот же день президент России Владимир Путин рассказал, что поставки газа в рамках проекта «Северный поток — 2» начнутся незамедлительно после одобрения ЕС. Объем поставок топлива составит 55 миллиардов кубометров в год, уточнил лидер.

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