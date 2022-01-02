Москвичам дали пять советов по безопасному обращению с газом

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Существует пять рекомендаций, которые позволят безопасно обращаться с бытовым газом. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в воскресенье, 2 января.

— Используйте газовую плиту только по назначению. Проветривайте помещение, когда готовите — открывайте форточку хотя бы на 10–15 минут, — говорится в сообщении.

Пользоваться стоит лишь плитами с автоматической системой «газ-контроль». Благодаря ей подача газа прекращается при погасании пламени в горелке.

Готовить пищу следует лишь в подходящей для плиты посуде. Мыть плиту стоит не ранее, чем через час после готовки.

Для этого необходимо использовать предварительно отжатую губку. При этом нельзя мыть газовый шланг-подводку и двигать плиту без специалистов.

Газовики, как и прочие городские службы, работают в усиленном режиме на время праздников. Москвичи могут вызвать мастера онлайн и по телефону 8 (800) 700-71-04, номер аварийной службы — 104, отмечается в Telegram-канале комплекса.