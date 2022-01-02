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«Вы везде успеете»: столичная ГИБДД призвала соблюдать правила движения

Иван Юминов

Город
«Вы везде успеете»: столичная ГИБДД призвала соблюдать правила движения
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Московские водители могут неправильно оценить скорость движения в период праздников, что способно привести к ДТП. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции в воскресенье, 2 января.

— Низкий трафик и свободные дороги — не повод для увеличения скорости, а совсем наоборот. Берегите себя и своих близких — притормозите, вы везде успеете, — говорится в сообщении.

Дороги города в новогодние дни свободнее обычного, что может привести к превышению скорости со стороны водителей. Чем выше скорость, тем больше риск тяжких последствий ДТП, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.

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