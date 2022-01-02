Астролог назвала идеальные дни для начинаний и зачатия детей в январе

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Астролог, биоэнергет и психолог Елена Искра назвала лучшие даты в январе для начинания новых дел и зачатия детей.

По ее словам, год Голубого Тигра начнется 2 февраля с астрологической точки зрения. До этой даты важно следить за здоровьем и сконцентрироваться на достижении главных целей, подчеркнула она.

Звезды в январе, как убеждена астролог, благоволят всем, кто захочет завести детей. С этой целью потребуется украсить западную часть квартиры маятником или эзотерическим котом с машущей лапкой.

Дети, рожденные в год Голубого Тигра, будут умными и талантливыми, уверена Искра. Лучшими датами и сторонами света для зачатия, по ее мнению, являются: 5 января — с 01:30 до 03:30, с 13:30 до 15:30 — южное направление; 13 января — с 05:30 до 07:30, с 09:30 до 11:30 — северо-восточное направление; 17 января — с 01:30 до 03:30, с 13:00 до 15:30 — южное направление; 25 января — с 01:30 до 03:30, с 13:30 до 15:30 — северо-восточное направление, а также 29 января — с 05:30 до 07:30, с 09:30 до 11.30 — южное направление.

Психолог уточнила, что эти дни окажутся позитивными и в плане заключения сделок. Серьезную поддержку будет иметь весь спектр любых начинаний, приводит слова Искры Пятый канал.

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