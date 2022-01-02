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«Желаю стать мамочкой»: фанаты заподозрили Каменских в беременности

Иван Юминов

Общество
«Желаю стать мамочкой»: фанаты заподозрили Каменских в беременности
Фото: instagram/kamenskux

Певица Настя Каменских опубликовала в Instagram совместные фото около елки с исполнителем Потапом, вызвав слухи о возможной беременности.

— Пусть в новом году у каждого из нас будет много тепла и любви. Любите друг друга, — подписала публикацию артистка.

На снимках Каменских вместе с мужем позируют на фоне новогодней елки, одетые в одинаковые свитеры. При этом на одном фото певица выглядит беременной, хотя полноту ее фигуре мог придать объемный наряд.

«Рожайте в этом году»; «Желаю вам в 2022 году испытать счастье материнства!»; «Продолжайте радовать своими хитами»; «Ребеночка пусть вам бог пошлет»; «Пусть в этом году вас будет больше»; «Желаю в новом году стать мамочкой», — написали фолловеры.

25 декабря 2021 года сообщалось, что певец Влад Соколовский и его возлюбленная Ангелина Суркова станут родителями в предстоящем году. На своей странице в Instagram артист поделился кадрами, на которых влюбленные узнают пол будущего ребенка.

Ради того, чтобы отметить это знаменательное событие, возлюбленные организовали специальное мероприятие, на которое пригласили своих друзей и родственников. В ходе него Соколовский и Суркова лопали шарики с голубыми конфетти. Поклонники пришли к выводу, что у пары родится мальчик.

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