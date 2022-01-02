Захарова обвинила Великобританию в дестабилизации обстановки в России

Фото: МИД РФ

Великобритания, как следует из утекших документов, финансирует программы, направленные на раскачивание внутриполитической ситуации в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье, 2 января.

— Речь уже идет о весьма серьезных вещах — британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в стране. Как иначе объяснить существование грантового плана под кодом P2.031, предполагающего спонсирование вовлеченности в митинги и политические шествия, а также упоминающего рост социальной напряженности и поляризацию общества, — рассказала дипломат.

Обнародованная информация, по ее словам, вызывает ужас и указывает на вмешательство Лондона во внутренние дела Москвы. Великобритании остается либо все опровергнуть, либо признаться в этих планах и покаяться, добавила она.

Великобритания, как считает она, с 2020 по 2023 год намерена выделить более 1,3 миллиарда рублей на финансирование программ влияния на общественные организации. Через них оно перейдет на госструктуры и трансформацию курса России, отметила Захарова в своем Telegram-канале.

29 декабря 2021 года Захарова заявила, что энергетической безопасности Украины угрожает паралич органов власти. Причиной, по ее мнению, является «абсолютная» дисфункция государственной системы, вызванная диктатурой майдана. Первопричиной всех бед является уничтожение национальных интересов Украины западными «кураторами», заключила дипломат.