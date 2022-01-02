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Пассажиров попавшего в ДТП под Рязанью автобуса отправили в Астрахань

Иван Юминов

Происшествия
Пассажиров попавшего в ДТП под Рязанью автобуса отправили в Астрахань
Фото: Пресс-служба правительства Рязанской области

Пассажиров автобуса, попавшего в ДТП под Рязанью, отправили домой в Астрахань. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области в воскресенье, 2 января.

— Всего у нас в пункте временного размещения находилось 22 человека, двое из них почти сразу уехали своим ходом, еще одна женщина остается здесь, поскольку у нее погиб муж — один из пассажиров, ей предоставлена гостиница. Таким образом, в Астрахань мы отправили 19 человек, — приводит сообщение Telegram-канал ТАСС.

Видео: Пресс-служба правительства Рязанской области

2 января пассажирский автобус «Неоплан», ехавший из Москвы в Астрахань, врезался в опору моста в Рязанской области. Инцидент произошел около 5 утра в Скопинском районе на 277-м километре автодороги «Каспий».

Всего в салоне транспорта находились 49 пассажиров. По предварительным данным, погибли пять человек, 21 пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. «Вечерняя Москва» собрала подробности случившегося.

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