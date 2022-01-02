Двойной удар: что известно о смертельном ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью

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В воскресенье, 2 января, пассажирский автобус «Неоплан», ехавший из Москвы в Астрахань, врезался в опору моста в Рязанской области. Инцидент произошел около 5 утра в Скопинском районе на 277-м километре автодороги «Каспий». Всего в салоне транспорта находились 49 пассажиров. По предварительным данным, погибли пять человек, 21 пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. «Вечерняя Москва» собрала подробности случившегося.

Причина аварии

Смертельная авария под Рязанью произошла в 05:45 возле села Вослебова Скопинского района. По предварительным данным, водитель, управляющий транспортным средством, мог заснуть за рулем. Он выехал на встречку и врезался в опору железнодорожного моста. Это могло послужить причиной трагедии. Еще одной возможной причиной аварии называется сильный гололед на дороге, из-за чего водитель мог не справиться с управлением.

После случившегося в Сети появилось много видео и фото с места происшествия. Лобовое стекло «Неоплана» и первая половина автобуса были смяты в гармошку, задняя часть пострадала меньше. По сообщениям некоторых очевидцев, авария произошла очень быстро, когда пассажиры спали. В результате инцидента двери транспорта были заблокированы и люди не смогли выбраться из салона. Им пришлось ломать окна.

При этом движение поездов по железнодорожному мосту после ДТП с участием пассажирского автобуса не приостановили, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. В свою очередь председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту ДТП.

Как пишут СМИ, во время столкновения рейсового автобуса с опорой моста удар был такой силы, что пятеро из тех, кто находился внутри «Неоплана», погибли на месте. Умер и водитель транспорта. Второй шофер спал в момент ДТП, пока за рулем был его сменщик. Пострадали более двух десятков человек, среди которых оказались и дети. Минздрав взял под контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим в смертельной аварии. На месте продолжают работать экстренные службы.

Не первый раз

Как позже сообщил Telegram-канал «112», незадолго до смертельной аварии рейсовый автобус попал в еще одно дорожно-транспортное происшествие. Отмечается, что «Неоплан» выехал со станции «Саларьево» в 21:15 в субботу, 1 января, и через два часа он задел другой автомобиль. В результате первого ДТП никто не пострадал, но пришлось вызывать сотрудников ГИБДД.

По словам очевидцев, когда автобус снова тронулся, водитель поехал с большой скоростью. Транспортное средство во время поездки сильно трясло, а его задние оси сильно прыгали.