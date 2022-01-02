СК возбудил дело по факту ДТП с пассажирским автобусом под Рязанью

Фото: СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Рязанской области. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщили в пресс-службе СК по региону.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — говорится в сообщении.

ДТП под Рязанью

Пять человек погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом на трассе Москва — Астрахань в Рязанской области. Авария произошла в 05:45 возле села Вослебова Скопинского района. Всего в автобусе находились 49 пассажиров.

Позже появилась информация о том, что возможной причиной трагедии стало то, что водитель автобуса уснул за рулем.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту ДТП.