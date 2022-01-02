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Стала известна возможная причина ДТП с автобусом в Рязанской области

Евгений Белоусов

Происшествия
Стала известна возможная причина ДТП с автобусом в Рязанской области
Фото: Depositphotos

Водитель врезавшегося в опору железнодорожного моста в Рязанской области мог заснуть за рулем. Это могло послужить причиной аварии. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Шесть человек погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом на трассе Москва — Астрахань в Рязанской области. Авария произошла в 05:45 возле села Вослебово Скопинского района.

В результате ДТП пострадали 14 человек, шестеро погибли. Всего в автобусе находились 49 пассажиров. В настоящее время па месте аварии работают сотрудники полиции, Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

31 декабря, ДТП с участием двух легковушек и «газели» произошло на Севастопольском проспекте в Северо-западном административно округе (СЗАО) Москвы.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.

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