Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту ДТП с автобусом в Рязанской области

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту ДТП с пассажирским автобусом в Рязанской области. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщили в пресс-службе СК.

— Александр Иванович Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Маликову Д. В. доложить о комплексе проверочных мероприятий, проводимых по факту ДТП, произошедшего с участием пассажирского автобуса 2 января, — говорится в сообщении.

ДТП под Рязанью

Пять человек погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом на трассе Москва — Астрахань в Рязанской области. Авария произошла в 05:45 возле села Вослебова Скопинского района. Всего в автобусе находились 49 пассажиров.

Первоначально сообщалось о шести погибших и 14 пострадавших. Всего в автобусе находились 49 пассажиров. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Позже появилась информация о том, что возможной причиной трагедии стало то, что водитель автобуса уснул за рулем.