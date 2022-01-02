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«Желтый» уровень опасности из-за гололеда продлили в Москве до 4 января

Иван Юминов

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за гололеда продлили в Москве до 4 января
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Московском регионе до 4 января из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре в воскресенье, 4 января.

— Желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Соответствующее предупреждение действует до 12:00 4 января. При этом предупреждение о порывах ветра до 15 метров в секунду в регионе действует до 21:00 3 января, отмечается на сайте Гидрометцентра.

2 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что январь в Москве будет умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами. Среднемесячная температура воздуха, по его словам, не более чем на 0,5–1 градус превысит норму, а по количеству осадков возможен переизбыток, но не более чем на 10–20 процентов от всего месячного лимита.

Высота снежного покрова в городе достигнет 35–40 сантиметров, уточнил он. Данный показатель превышает норму и соответствует показателям февраля, заключил синоптик.

28 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что среднемесячная температура в январе в России прогнозируется около нормы. Выше нормы фон ожидается на юго-востоке европейской части страны, на Северном Кавказе и Нижней Волге, добавил он. При этом температура ниже многолетних значений прогнозируется на юго-востоке и Дальнем Востоке, заключил метеоролог.

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