Вирусолог предсказал завершение пандемии коронавируса в 2023 году

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Пандемия коронавируса продлится до 2023 года, если люди будут игнорировать противоэпидемические меры. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в воскресенье, 2 января.

— В 2022 году мы могли бы закончить пандемию, потому что есть вакцины, есть возможность усовершенствования вакцин, есть возможность произвести вакцины. Я говорю не только о России, а вообще о мире, — рассказал специалист.

Человечество может закончить пандемию, если люди будут вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические меры, уточнил он. При отсутствии данных шагов она продлится до 2023 года, приводит слова Альтштейна Ura.ru.

21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а наступит это тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.