Пограничник застрелил троих сослуживцев в Азербайджане

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Сержант пограничной службы Азербайджана застрелил троих сослуживцев. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госпогранслужбы в воскресенье, 2 января.

— 2 января 2022 года около 18:00 на территории особой пограничной дивизии «Губадлы» Государственной пограничной службы сержант Авазлы Эльхан Мухаммад оглу по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия и убил военнослужащих пограничной заставы, — говорится в сообщении.

После инцидента подозреваемый бросил оружие и скрылся. Правоохранители занимаются установлением его местонахождения, отмечается на сайте службы.

17 декабря польский военный Эмиль Чечко, который ранее попросил у Белоруссии политического убежища, обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он поделился мнением, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.

Солдат заявил, что всех жертв закапывали в землю или оставляли в приграничной зоне. Кроме этого, военнослужащий рассказал, что был свидетелем убийства двух волонтеров.