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Сбежавший в Белоруссию польский военный обвинил сослуживцев в убийствах

Виктория Храменкова

В мире
Сбежавший в Белоруссию польский военный обвинил сослуживцев в убийствах
Фото: Pixabay

Польский военный Эмиль Чечко, который ранее попросил у Белоруссии политического убежища, обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он поделился мнением, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.

— Никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убили. Один патруль брал двух солдат, которые ежедневно убивали, скажем, группу лиц, которые помещались в кузове военного грузовика, — признался Чечко.

Солдат заявил, что всех жертв закапывали в землю или оставляли в приграничной зоне. Кроме этого, военнослужащий рассказал, что был свидетелем убийства двух волонтеров.

— Одному выстрелили в голову, а второго… поставили ряд с остальными, — вспоминает солдат.

17 декабря стало известно, что польский военнослужащий попросил у Минска предоставить ему политическое убежище. Уточняется, что военный попросил убежища в Белоруссии, потому как он не согласен с «миграционной политикой своей страны и не готов мириться с негуманным обращением с мигрантами».

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

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