Первый случай заражения штаммом «омикрон» выявили в Карелии

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Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлен в Карелии. Об этом сообщил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков в воскресенье, 2 января.

— «Омикрон» в Карелии. Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции, — рассказал министр.

Жалоб на состояние у пациентки нет, ее состояние оценивается как удовлетворительное, уточнил он. Вакцина «Спутник V» продемонстрировала свою эффективность против нового варианта, приводит слова Охлопкова ТАСС.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

30 декабря руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Препарат бустирует другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.